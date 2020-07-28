Шота Хаджишвили і Олександр Термінів: «швейцарська» афера на мільйони чи як компанія РИСОИЛ розводить людей

Громадянин Грузії Шота Хаджишвили і громадянин Болгарії Олександр Мінов, які позиціонують себе як українські інвестори, які стоять за схемами ухилення від сплати сотень мільйонів гривень податків за експорт зернових через свої термінали в Одеській області (Чорноморський та Південний порти).В афері беруть участь компанії СП «Рисоил термінал» і «Новік Порт Сервіс».

Формально за першою стоїть якийсь громадянин Швейцарії Марк Жиерон (інакше Risoil S. A. член правління Гилерон ), але насправді Хаджившили і Термінів.

Друга фірма, що займається брокерськими послугами, оформлена на кіпрський офшор «Мачрикон лтд» (іноземна компанія заснувала українську фірму «Новикъ», очолювану сином Хаджишвили).

Для прикриття своєї незаконної діяльності, компанія «Рисоил термінал» використовує компанії з Британських Віргінських островів British Virgin Risoil Transport & LogisticsLTD та експедитора Луї А. Девіс. Саме вона укладає договір з різними іноземними фірмами про надання експедиторських послуг

Фірму в 2010 році заснували панамська «контора» Meganet group corp і кіпрська One World Fiduciaries limited (дана фірма є в Offshore Leaks Database). В 2012-2015 роки через неї прогнали сотні мільйонів доларів

Таким чином, одна офшорна компанія укладає угоди інший, а товаром виступає українське зерно, перегружаемое українським «філією» в особі «Новік Порт-Сервіс». Від таких дій більшість виручки йде за кордон, а українському бюджету перепадають крихти. До речі, Risoil Transport & Logistics LTD також була зареєстрована і в Нью-Джерсі, США.

Крім того, Шота Хаджишвили і Олександр Мінов стоять за офшоркою з Британських Віргінських островів Risoil Overseas Ltd, болгарської Risoil Bulgaria і швейцарської Risoil Trading Ltd, які також пов’язані із закупівлями зернових. Службі держфінмоніторингу сні складе труднощів перевірити рахунки в рамках розслідування кримінального провадження за ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків. Дивно, що співробітники Чорноморської ОДПІ за час перевірки діяльності СП «Рисоил термінал» за останні три роки порушень не знайшли.

Іноземний клієнт – частина великої схеми. Раніше київське управління ГФС 04.08.2016 відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України (номер32016100000000102). Податківці вказують на причетність чиновників брали участь Чорноморського порту, СП «Рисоил Термінал», «Новік Порт Сервіс» і ще кілька десятків компаній до ряду махінацій. ГФС вважає, що група осіб створила і купила цілу мережу компаній з ознаками фіктивності для проведення експортних операцій з вивезення з України сільськогосподарської продукції. Посадові особи підприємств, що здійснювали митне оформлення вантажів для цих фіктивних фірмочок, замовляють сертифікати якості товару і вирішують питання з митницею, також задіяні в незаконному бізнесі. Збиток оцінюють на сотні мільйонів гривень.

9 червня 2017 року оперативники провели обшуки в офісах фірми на вул. Тіниста, 15 в Одесі. Тоді ж пройшли обшуки в ТОВ «Новикъ» і «Джинистра» (Старобазарный сквер,3).

«Рисоил термінал» потрапляє в поле зору силовиків не в перший раз. У вересні 2016 управління ГФС в Малиновському районі Одеси відкрило справу за ч. 3 ст. 212 КК України (номер 32016160000000134). Оскільки фірма була спонсором фонду «На Благо Одеси» колишнього екс-президента і голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі, то до неї виникли питання. Зокрема, слідчі перевіряють діяльність бізнесменів за ухилення від сплати податків, адже БФ під керівництво Теймураза Нішніанідзе не подавав жодної податкової звітності, а отже, міг збільшувати кошторису витрат, виводячи «ліві» гроші.

Ще група компаній, пов’язана з «Рисоил термінал» потрапила в поле зору департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ! Там в 08.11.2016 почали виробництво за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ст. 340, 3 ч. ст. 365 КК України (номер 42016000000003216)

Прокурори вважають фірми «Мінагро», «Іпсилон», Стер Агро» і ще ряд підприємств в ухиленні від сплати податків на дохід на суму 119 млн 470 тисяч гривень! Для приховування доходів фірми використовували низку підставних компаній. Наприклад, фірма «Глобал Ерідан» документально оформила реалізацію кукурудзи вартістю 14 мільйонів гривень, яка фактично знаходиться у СП «Рисоил Термінал», документально оформила передачу вантажу для миколаївського ТОВ «Альянс комплект» і надалі на користь такого ж підприємству «Наше зерно». Після цього 23.06.2017 фірма подала митну декларацію про експорт кукурудзи в Британії, але згідно листа в порт, її відвантажать тільки до Іспанії. При цьому весь товар знаходиться не в Миколаєві, а в Чорноморську прямо у «Рисоил термінал». І така ситуація відбувається постійно!

Схожа схема фігурує у виробництві, відкритому слідчими ДПІ у Солом’янському районі управління ГФС Києва від 08.12.2015 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України (номер 32015100020000162).

Схема наступна: брокерські компанії готують документи від фіктивних СПД, товар на території України закуповується за готівку без відображення в бухгалтерському і податковому обліку. Потім компанії проводять митне оформлення в режимі «експорт» на Одеській і Миколаївській митниця. Реквізити кожної фіктивної фірми використовуються 1-2 місяці, податкова звітність в ГФС не подається або подається з нульовими показниками, валютні кошти від компаній-нерезидентів на рахунки фіктивних фірм не перераховуються. Митне оформлення декларацій для низки фірм проводить брокерська фірма «Новік Порт Сервіс», а вантажі лежать на терміналах СП «Рисоил термінал».

А ще компанія Рисоил бодяжити соняшникова олія курячим жиром, непогано на цьому заробляючи з кожної тонни масла. Але завдаючи при цьому величезний удар по іміджу нашої держави.

Сам Шота Хаджишвили природно величезний критик влади, а особливо правоохоронних органів, які намагаються припинити його незаконну діяльність. Кричить, що в Україні душать швейцарських інвесторів. Хоча які вони швейцарські ??? Як ви бачите – це типові шахраї…

Вадим Решетняк