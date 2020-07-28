Кличко після «полювання на графітчиків» прийшов в КМДА на милицях і погрожував депутатам

Столичний міський голова Віталій Кличко відвідав засідання Київради від двадцять восьмого липня на милицях.

Про це повідомляє портал «Хвиля» з посиланням на інформацію з офіційної сторінки Віталій Кличко в Facebook.

Політик пояснив ситуацію старої спортивною травмою. За його словами, він отримав серйозне пошкодження сухожилля ще в ті часи, коли продовжував кар’єру в боксі. Травма дала про себе знати після того, як Віталій Кличко перенапружив пошкоджене сухожилля за кілька минулих днів.

«Минула субота видалася активною. Спочатку пограв з синами у футбол, а потім пізно ввечері ганяв вандалів, які розписували стіни в центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахіллове сухожилля. Але нічого, мені не звикати. Якийсь час доведеться повільно ходити. І, може, безвідповідальні чиновники радіють, що тимчасово чарівні пенделя до них не долетять. Зате тепер для них з’явилася нова опція — «побити»!, — написав Віталій Кличко.



