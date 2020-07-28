Ультрас «Динамо» пообіцяли Луческу самі непрості мільйони євро в кар’єрі

«Ультрас» столичного «Динамо» пообіцяли влаштувати новому тренеру клубу Мірчі Луческу «веселі дні» у випадку приїзду до Києва в ролі головного тренера футбольного клубу «Динамо».

Про це повідомила офіційна група «Ультрас Динамо» у Facebook.

«Сьогоднішній день подарував нам промінь надії на здоровий глузд щодо можливого співробітництва «Динамо» і Мірчі Луческу. Мірча, ви все правильно зрозуміли: нормально працювати тут ви не зможете. Ваша поява в Києві у вівторок 28 липня може означати тільки одне: ви вибрали гроші і вбили клин між командою та вболівальниками. Обіцяємо вам не тільки «теплий» прийом, але і складні умови для роботи. Це будуть непрості мільйони євро у вашій кар’єрі», — зазначено в повідомленні.

Представники «Ультрас» зазначають, що у Луческу і керівництва столичного ФК ще є шанс спокійно відпочивати, відмовившись виступити тренером «Динамо». Також у повідомленні зазначено, що Київ ніколи не стане для тренера таким же привітним, як Донецьк.

«І ми точно не забудемо ваші слова, що Україна і росія — це одна країна. Для нас честь, гідність та історія важливіше грошей, кубків і медалей. Ми ніколи не відступимо від своїх принципів і переконань», — додали представники «Ультрас».

Нагадаємо, з’явилися повідомлення про те, що румунський тренер Мірча Луческу подав у відставку з поста тренера київського «Динамо», хоча очолив столичну команду лише 23 липня. Нібито «ставлення ультрас до нього змусило його піти менш ніж через 96 годин в клубі» і пішов він зі словами про те, що не може працювати у ворожій атмосфері.