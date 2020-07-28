Ковидная гречка. Як “слуги” поміняли Тищенко з лимонами на Верещук з тестами

У «слуг народу» був цілий ряд охочих поборотися за крісло мера Києва, і все — один іншого краше. Перемогла на праймеріз Ірина Верещук вирішила заманювати електорат безкоштовними тестами на COVID-19, пише ГК.

Осінь близько, a c нею — і місцеві вибори. І для правлячої партії вони загрожують стати серйозним випробуванням: рейтинги падають і у «Слуги народу», і у президента Володимира Зеленського, тривалий «коронавирусный» карантин не тільки не дав бажаних результатів (помітно знизити рівень захворювання COVID-19 одними обмежувальними заходами без масового тестування не вдалося), але ще й добряче розлютила українців, так і насувається економічна криза теж не додає електоральних балів. Тому вибір кандидатів у мери великих міст і особливо столиці був дуже важливим — зеленій команді критично важливо показати хороший результат.

Бажаючі поборотися за крісло мера Києва «слуги народу» відразу ж вишикувалися в чергу. Любитель порівняти Україну c непрацюючим насосом і відсвяткувати річницю Чорнобильської катастрофи Микола Тищенко намагався заманювати киян фотографіями переповнених пісочниць і роздавав шокованим постраждалим від вибуху на Позняках лимони. Ще один кандидат, Олександр Дубинський (той самий, у якого мама любить швидкість), називав чинного мера столиці Віталія Кличка «ідіотом», знімав фотки, на яких катається по Києву на велосипеді (при цьому приїхавши на місце зйомки на джипі і створивши пробку на Південному мосту). І Дубинський, і Тищенко, намагалися «бути ближче до народу» і пробували проїхатися в громадському транспорті, ось тільки картину «маршрутного піару» помітно псували камери.

Але навіть такі відчайдушні заходи не допомогли депутатам вийти на фінішну пряму — на праймеріз партії «Слуга народу» перемогла Ірина Верещук. За її кандидатуру проголосували 87 осіб. ЗМІ запевняють, що Верещук підтримував особисто президент Володимир Зеленський.

Важливо: Дупа Тищенко і причому тут Верещук

Верещук кандидат специфічний. Колишня голова Рави Руської (де вона балотувалася від партії «Сильна Україна» Сергія Тігіпка) має медаль від побіжного президента Віктора Януковича і помічника Миколи Більченко, який раніше допомагав екс-регіонала Віталія Барвіненка. Верещук c завидною регулярністю відвідує ефіри каналів Медведчука, час від часу заявляє, що Україні не варто вступати в НАТО, тому що «нас там не чекають» або підхоплює фейки російської пропаганди — наприклад, про те, що п’ятий президент Петро Порошенко привітав влітку 2014-го року Володимира Путіна з днем Росії.

Тому вибір здавався дивним і довгий час було незрозуміло, чому такий кандидат може привабити електорат столиці. Але незабаром інтрига розвіялася — у Києві почали проводити так звані «соціальні опитування» o місцевих виборах. Мало того, що серед інших кандидатів Верещук виділяють як ту, кого «особисто підтримує президент Зеленський», так ще і питання сформовані таким чином, що стало зрозуміло: «гречкою» від «слуг народу на» на виборах буде безкоштовний тест на коронавірус, маска і рукавички.

Мабуть, в передвиборному штабі вирішили, що роздавати подарунки» перед голосуванням — це хоч і грубо, але ефективно. Адже практика «гречки» відмінно зарекомендувала себе на місцевому рівні — ee вже багато років використовують і кандидати в мери і депутати місцевих рад, і бажають стати народними депутатами через одномандатні округи. А які часи — такі й подарунки. Якщо вже ми живемо в час пандемії, то і роздавати потрібно антисептики, маски і тести на коронавірус. Та й щось давно ніхто з можновладців не хвалився черговою партією масок і тестів, яку доставили літаком «Мрія» з Китаю. Може, їх вирішили направити на передвиборчу «благодійність»?

Очевидно, що безкоштовні тести на коронавірус не допоможуть Верещук стати мером Києва. По-перше, багато українці вже давно звикли до карантину і просто ігнорують небезпеку захворіти, так що стандартні пакети з цієї гречкою їх порадували б куди більше, ніж медичні маски. По-друге, навіть сама ідея спробувати вибити електоральні бали, використовуючи пандемію, виглядає вкрай неприємний. Ну і по-третє, шансів у Верещук на виборах все одно немає. За результатами опитування Центру Разумкова у червні-липні 2020 року, майже 44% респондентів готові підтримати Віталія Кличка на чергових виборах міського голови. На другому місці c підтримкою в 11% йде Андрій Пальчевський, на третьому c 6% — головний санлікар Віктор Ляшко. Кандидати від «Слуги народу» не входять навіть до першої десятки претендентів.

Роздаючи безкоштовні тести і маски, «слуги» не тільки програють вибори в Києві, але ще і можуть заробити собі значний антирейтинг. Адже «нові обличчя», використовують старі методи, вже давно не в тренді.

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Ковидная гречка. Як “слуги” поміняли Тищенко з лимонами на Верещук з тестами оновлено: 28 липня, 2020 автором: Redactor