Bloomberg: ЄС може відмовитися від ослаблення обмежень для іноземців з-за коронавіруса

Європейський союз, очевидно, має намір тримати свої зовнішні кордони закритими для мандрівників з більшості країн, включаючи США, протягом як мінімум ще двох тижнів на тлі різкого зростання числа випадків коронавіруса.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані двох офіційних осіб, знайомих з цим питанням.

Чиновники заявили, що ЄС схиляється до скорочення списку з 13 держав, у тому числі Канади, Китаю, Японії і Південної Кореї, жителі яких мають дозвіл на відвідання блоку. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки обговорення у понеділок серед експертів були конфіденційним.

«Білий» список подорожей ЄС також включає Алжир, Австралії, Грузії, Марокко, Нової Зеландії, Руанду, Таїланд, Туніс і Уругвай.

За словами одного з чиновників, Алжир і Марокко можуть бути видалені, коли дипломати з країн-членів ЄС ухвалять відповідне рішення в середу. Воно буде являти собою необов’язкову рекомендацію національним урядам ЄС.

ЄС вдруге за два тижні буде переглядати рішення від 1 липня. У першому огляді, що завершився 17 липня, ЄС зменшив перелік країн з 15 держав, видаливши Сербію і Чорногорію з-за виявлених там нових випадків інфекцій.

Активізація спалахів коронавіруса по всьому світу перешкоджає зусиллям Європи з подолання національних обмежень і пожвавлення економіки в літній туристичний сезон.