Блекаут по-київськи: третина столиці на пару годин лишилася без світла і води

В деяких районах Києва ввечері зникла електроенергія.

Третина столиці напередодні лишилася без світла, і на додаток – без води. Через відсутність електрики не працювали світлофори, зупинилися тролейбуси. На дорогах утворились затори. Без світла залишились і кілька станцій метро, але рух поїздів при цьому не зупиняли. Містяни усе це фільмували і викладали в соцмережі. Причиною блекауту стала аварія на теплоелектроцентралі, яка живить Солом’янський, Печерський та Голосіївський райони. Щоби повністю її ліквідувати, комунальникам знадобилося близько двох годин.

У мережі з’явилося відео зі столичного метрополітену в момент аварійного вимкнення світла.

На відео, яке оприлюднило видання «Інформатор» на своїй сторінці у Facebook, видно абсолютно темну підземку, де джерелом світла є лише фари від потягу, який під’їжджає на станцію. Потім, після зупинки потягу, видно, що на станції увімкнули деякі ліхтарі, а люди виходять і заходять у вагони.