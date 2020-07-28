Побитий у Хабаровську координатор «Відкритої Росії» дізнався у нападника охоронця Дегтярьов

Побитий у Хабаровську координатор «Відкритої Росії» Сергій Наумов впізнав нападника на нього серед охорони т.в.о. губернатора Хабаровського краю Михайла Дегтярьова. Про це повідомляє видання «Сибір. МБХ медіа» з посиланням на прес-секретаря «Відкритої Росії» Костянтина Фоміна. За словами Наумова, цей нападник «хапав і тримав його за руки.

Сергій Наумов висвітлював стихійні мітинги на підтримку арештованого губернатора Сергія Фургала. 24 липня активіста побили. «Виходжу з дому, за мною якась зовнішня реклама. Мужик у чорній масці ходить, дзвонить комусь. Я підійшов, кажу: „Слухай, навіщо ви стежите за мною? Сьогодні цілий день така дурниця, як я приїхав“. Він у мене телефон вирвав з рук, кинув, намагався з ним втекти, я давай його наздоганяти, а він почав мене бити. Підбіг ще другий — видно, якісь эшники. Цей починає зі мною битися. Другий починає зі спини штовхати», — розповів він.

Наумов повідомив про саднах і синцях, розбитої губи. Також йому розбили телефон і окуляри. При цьому активіст заявив, що під час бійки біля одного з нападників випало посвідчення співробітника поліції. Поліція порушила кримінальну справу про грабіж (стаття 161 КК РФ) щодо невстановленої особи, який намагався викрасти телефон.

Нагадаємо, 23 липня після чергового мітингу в Хабаровську невідомі напали на провідного ютуб-каналу «Штаб Навального» Дмитра Нізовцева, який вів пряму трансляцію акції протесту. У зв’язку з цим порушено кримінальну справу про побої.

Стихійні мітинги і ходи в підтримку Фургала і проти призначення Михайла Дегтярьова проходять в Хабаровську з 11 липня.