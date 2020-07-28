АМКУ оштрафував дві компанії Укрбуду і відсторонив від держзакупівель

Антимонопольний комітет викрив дві компанії з орбіти корпорації «Укрбуд» у картельній змові:

ТОВ «СК Укрбудмонтаж»;

ПРАТ «Укренергомонтаж».

Змова був доведений у конкурсі при відборі підрядника на будівництво об’єктів Чорнобильської АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого палива для «Енергоатому».

Двом компаніям виписали штрафи на загальну суму 117 млн грн: на «БК ” Укрбудмонтаж» — 55 млн грн і на ПРАТ «Укренергомонтаж» — на 62 млн грн. Також АМКУ заборонив їм брати участь у публічних закупівель три роки.

Комітет перерахував кілька ознак порушень у компаніях, які підтверджують змову:

Мають загальні особливості в оформленні документів та розташовані за однією адресою.

В обох компаніях працюють одні і ті ж люди.

Дії підприємств проводять синхронно, вони активно комунікують між собою під час торгів.

Компанії пов’язані господарськими відносинами і роблять один одному фінансову допомогу.

Беруть участь в аукціонах з однакових IP-адрес.

Антимонопольники не перший раз карають компанії зі скандального «Укрбуду», який контролював колишній нардеп Максим Микитась: він зараз перебуває під слідством. Раніше АМКУ виписав пов’язаним підприємствам корпорації штрафів на 260 млн грн: ТОВ «Північно-будівельний альянс» (належить зараз помічникові Микитася Андрію Якусевичу) і ТОВ «Спецбуд-плюс».

Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії. На поточний момент збиток від його діяльності оцінюють в 82 млн грн. Але сума може збільшуватися по мірі відкриття нових кримінальних справ.

Dubinsky.pro неодноразово писав про причетність Микитася та пов’язаних з ним компаній до різного роду незаконних дій і скандалів. Вони стосувалися будівництва Шулявського мосту, незаконного видобутку піску та ін.

dubinsky.pro