Політичні партії отримали великі суми з держбюджету — як поділили гроші

НАПК на своєму сайті повідомило, що забезпечило перерахування партіям державного фінансування за третій квартал 2020 року. Грошима скористалися всі провідні партії, за винятком «Слуга народу»: фінансування СН на III і IV квартали 2020 було зупинено за її власним зверненням.

Кошти «Слуга народу» залишаються в розпорядженні Нацагентства до прийняття змін до бюджету, оскільки їх планують витратити на боротьбу з COVID-19. Поки зміни не внесені.

Всього політики отримали з держбюджету 28 млн гривень на фінансування статутної діяльності у III кварталі 2020 року. Чотири сили:

«Опозиційна платформа — За життя» — 10,63 млн. гривень;

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 6,67 млн гривень;

«Європейська Солідарність» — 6,6 млн. гривень, незмінний лідер якої Порошенко вчора поїхав у Туреччину на відпочинок, заплативши лише за переліт 0,5 млн гривень;

«Голос» — 4,75 млн. гривень, екс-лідер якої Вакарчук вже подав декларацію за 2020 рік, перед своїм звільненням.

Крім цього, партія «Голос» і «Європейська Солідарність» додатково отримали 3,54 млн гривень, за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу.

Загальна сума перерахованих коштів склала 35,73 млн гривень.

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