Активісти змусили Київради відібрати Протасів Яр у банди рейдера Геннадія Корбана, — Ратушний

Сьогодні Київрада проголосувала два з трьох проектів рішень по Протасовому Яру. Що це означає і що далі?

Якщо коротко, то це початок відновлення парку (яким Протасів Яр був з 1966 року) і суди.

Мова йде про проекти №1481 і №1482, які сьогодні стали рішеннями.

Перше рішення — про повернення статусу зеленої зони земельних ділянок Протасового Яру.

Друге проголосований сьогодні рішення — заява Київради, яке визнає ряд юридичних фактів, а також доручає КМДА погодити клопотання ГО «Захистимо Протасів Яр» про створення регіонального ландшафтного парку (перша ступінь в цьому процесі).

Головою КМДА є Віталій Кличко, він же був суб’єктом подання цих проектів рішень. Відповідно, ми очікуємо узгодження нашого клопотання про створення парку, а також інших дій, які Київрада зобов’язала зробити свій виконавчий орган.

Окремо просимо Генеральний план Києва на підставі другого згаданого рішення позначити проект Генплану 2025 Протасів Яр, як зелену зону.

Прийняттям цих рішень Київрадою наші судові процеси не завершаться. Скоріше навпаки — ми усвідомлюємо це і готові боротися далі за створення парку і збереження зелених легенів Києва — Протасового Яру.

Сьогодні на сесії Київради зазначив представник громади Протасового Яру Роман Ратушний:

«… Саме громада Протасова, а не влада, боролася з дніпровським криміналітетом, якому відкрив ворота в Київ місцевий криміналітет. Саме громада за минулий рік виграла чотири суди у компанії Корбана, незважаючи на його високих покровителів. В результаті незаконне будівництво у Протасовому Яру було зупинено, але не заборонено. Саме громада веде переговори з інвесторами, серед яких і міжнародні компанії, розуміючи, що після наведення правового порядку, ніхто за наші податки нам парк не зробить. Але дещо-що Київська міська рада може зробити. Фактично останнє, що Рада цього скликання може зробити для суспільства Протасового Яру «.

Київрада проголосувала проекти. КМДА повинна погодити клопотання про створення парку, а також здійснити ряд інших дій. Інститут Генплану повинен передбачити у проектах нового Генплану 2025 Протасів Яр як зелену зону. А громада Протасового Яру не повинна сприймати це як стратегічну перемогу, тому що попереду у активу громади ще суди, а у координаторів громади ще переговори з інвесторами майбутнього парку та його створення.

Щодо майбутнього парку, мова йде про відновлення правового статусу парку. За інвесторам, зараз громада веде переговори з компанією Philips. По закінченні карантину будуть громадські слухання з приводу майбутнього парку, участь в яких прохання, до всіх членів громади Протасового Яру, запланувати.