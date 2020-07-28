Унаслідок обстрілу РФ на Донбасі поранено мирного мешканця, – директор “Схід-SOS”

Унаслідок обстрілу найманців РФ 27 липня в Мар’ян мар’їнці Донецької області постраждав мирний мешканець. Про це заявив у Facebook директор благодійного фонду “Схід-SOS” Костянтин Реуцький.

За його словами, чоловік зазнав поранення, коли працював уранці з матір’ю на городі. Імовірно, йому у руку влучив уламок підствольної гранаті.

“Їх обстріляли з боку позицій НЗФ у непідконтрольних Трудовських – спочатку зі стрілецької зброї, а потім поруч із ними пролунав вибух. Інцидент стався через 12 годин після проголошення всеосяжного безстрокового перемир’я”, – розповів Реуцький.