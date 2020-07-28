На Сумщині громадянин РФ незаконно перетнув український кордон і попросивши політичного притулку

У понеділок, 27 липня, 45-річний громадянин Російської Федерації незаконно перетнув україно-російський кордон неподалік КПВВ Юнаківка і попросивши політичного притулку.

Про це у вівторок, 28 липня, інформує пресслужба ДПСУ.

“Вчора неподалік від пункту пропуску “Юнаківка”, що на Сумщині, група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії. Чоловік у пішому порядку незаконно перетнув кордон з території РФ в Україну”, – йдеться в повідомленні. Під час з’єднання ясування обставин правопорушення чоловік звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту як біженець.

Під час бесіди росіянин заявив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися. “Я перейшов кордон з метою отримання в Україні статусу біженця, тому що подалі перебування на території Російської Федерації я бачу таким, що загрожує моїй свободі та фізичному стану.

Очікую репресій до мене з боку російської влади з політичних мотивів та релігійних”, – пояснивши порушник кордону.