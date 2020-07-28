Археологи откопали в Чехии уникальные захоронения времен каменного века

Пантеон каменного века обнаружен недалеко поселения Голубице рядом с городом Вышков.

Всего обнаружено 23 захоронения, сообщает «Радио Прага».

«В могилах найдена керамика, характерная для культуры колоколовидных кубков, небольшие металлические изделия, а также защитные пластины, используемые при стрельбе из лука», – говорится в сообщении.

Рядом с захоронениями археологи также обнаружили следы добычи глины эпохи бронзового века и яму, выкопанную во II веке н. э., в которой хранилась керамика, привезенная с территории Римской империи.

Все находки изучат и очистят в специальных лабораториях. Затем их передадут Региональному музею в Вышкове.

Иллюстративное фото: иноСМИ