Резніков назвавши одну з основних засад безпечної реінтеграції ОРДЛО

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков назвавши економічне відновлення Донбасу однією із засад безпечної реінтеграції окупованої території до складу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков заявив під час онлайн-дискусії про безпекові та політичні виклики мінського мирного процесу та «нормандського формату».

“У будь-якому разі, коли ми говоримо про безпечну реінтеграцію, незважаючи на ті, скільки будуть вестися перемовини, скільки часу позику повноцінне врегулювання – ми вже сьогодні бачимо, що однією із засад безпечної реінтеграції є економічне відновлення українського Донбасу, економічне відновлення Луганської і Донецької областей. І починати ми будемо з територій, які сьогодні знаходяться під контролем уряду України”, – заявив Резніков.

У зв’язку з цим він заявив, що сьогодні створюються відповідні фонди, а також буде затверджена програма економічної стратегії розвитку Донбасу, яку презентують найближчим часом. “Ми говоримо про те, що всі добрі справи починаються тут, і в такий спосіб ми будемо повертати голови і серця людей, які сьогодні перебувають на тимчасово окупованих теріторіях, які є сьогодні заручниками окупаційних режимів. І при тому ми не будемо забувати про тимчасово окупований Крим та місто Севастополь”, – додав віце-прем’єр.