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Покидьок, по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затриманий

28.07.2020

Покидьок, по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затриманий поліцією.

Йому 32 роки, і я хочу вірити в те, що найближчі три роки, до свого 35-річчя, він проведе у місцях позбавлення волі.

Покидьок, по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затриманий Facebook Антона Геращенка

Покидьок, по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затриманий Facebook Антона Геращенка

У дівчини важкий струс мозку. Можливі ускладнення. І найголовніше — моральна травма від отриманих побоїв.

Покидьок, по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затриманий Facebook Антона Геращенка

Поліція свою справу зробила. Тепер справа за судом.

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