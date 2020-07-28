Покидьок, по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затриманий поліцією.
Йому 32 роки, і я хочу вірити в те, що найближчі три роки, до свого 35-річчя, він проведе у місцях позбавлення волі.
Покидьок, по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затриманий Facebook Антона Геращенка
Покидьок, по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затриманий Facebook Антона Геращенка
У дівчини важкий струс мозку. Можливі ускладнення. І найголовніше — моральна травма від отриманих побоїв.
Покидьок, по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затриманий Facebook Антона Геращенка
Поліція свою справу зробила. Тепер справа за судом.
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