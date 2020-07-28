У мережі повідомили про екстреної госпіталізації Лукашенко

У неділю, 19 липня, у ЗМІ повідомили, що президент Лукашенко, проти якого в країні відбуваються масштабні мітинги, екстрено госпіталізований в лікарню нібито з гіпертонічним кризом.

Пізніше прес-секретар Лукашенко Наталія Ейсмонт, на прохання російського сайту «РИА-Новости» прокоментувати інформацію, заявила: «Традиційне — не дочекаєтеся».

Повідомлення про те, що Лукашенко доставили в лікарню, з’явилися в деяких Telegram-каналах. Зокрема, Telegram-канал «Незыгарь» написав, що стан Лукашенко погіршився незабаром після зустрічі з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мишустиным.

Олександр Григорович Лукашенко — президент Білорусі та Верховний головнокомандувач Збройних сил Білорусі з 20 липня 1994 року. П’ять разів поспіль він перемагав на президентських виборах. Знаходиться на цій посаді найдовше з усіх європейських глав держав — 26 років.

В цьому році вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня.