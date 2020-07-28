У Дніпрі до стовпа прив’язали збоченця, який мастурбував при дітях

27 липня у Дніпрі чоловіка, який мастурбував при дітях, перехожі примотали скотчем до стовпа.

У понеділок на вулиці Великій Диевской перехожий помітив двох сильно переляканих дівчаток. На питання про те, що сталося, одна з них розповіла, що кілька хвилин тому до них підійшов невідомий чоловік, оголив статевий орган і почав при них мастурбувати.

Дівчата пояснили, де бачили про онаніста і через кілька хвилин його знайшли. Чоловік пручався і заперечував причетність до злочину. Поки на місце інциденту їхали поліцейські, небайдужі громадяни утримували збоченця силами, а потім прив’язали до стовпа, щоб він не втік.

29-річного чоловіка доставили до райвідділу поліції. З’ясувалося, що спочатку він здійснював дії сексуального характеру перед 10-річними дітьми, коли вони з батьками йшли до озера, але батьки прогнали про онаніста. Тоді він підійшов до 13-річній дівчинці, яка розповіла про події перехожому.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події. За інформацією джерела «Інформатора», раніше збоченець вже був помічений за подібними діями щодо неповнолітніх.