Курс биткоина досяг рекордної позначки за 10 місяців

Курс биткоина у вівторок, 28 липня, подолав психологічну позначку в $11,2 тис.

Приблизно о 1:20 ночі по Києву його ціна склала $1280. Цим криптовалюта оновила попередній рекорд, який був встановлений 12 лютого. Тоді монета коштувала $1270. А на вищих курсах биткоин востаннє торгувався 19 вересня 2019 року.

Потім вартість почала плавно знижуватися. Станом на 13 годин цифрова монета коштувала $10774, а добовий ріст склав 5,7%. Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap. Капіталізація (загальна вартість усіх монет) перевищила $198,7 млрд.

Інші кріптовалюти теж подорожчали. Так, Litecoin збільшився на 7,73%, Thether на 0,35%, Bitcoin Cash на 5,55%.