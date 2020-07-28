У Європі почалися продажі автодому з гаражем всередині. Він підійде автомобілістам, які планують поїздку в автодомі, але при цьому хочуть взяти з собою ще й автомобіль.

Базова модель Concorde Daily (побудована на основі Iveco Daily) коштує від 320 000 євро. Якщо додати деякі корисні опції, то ціна збільшиться до 335 000 євро.

У свою чергу, Concorde Atego (побудований на базі вантажівки Mercedes Atego нового покоління) коштує від 430 000 євро. Якщо з додатковими опціями, то 448 000 євро.

Топова версія створена на базі вантажівки Mercedes Actros. Вона має два задні мости. Ціна – від 705 000 євро.

У будь-який із цих автобудинків Concorde поміститься невеликий автомобіль, наприклад, Fiat 500, Mini Cooper або Smart.

Інтер’єр автодому вирізняється комфортом. Він спеціально створений таким чином, щоб водії і пасажири під час тривалої подорожі не відчували жодних проблем.

Головна перевага таких автобудинків полягає в тому, що автомобіліст може скористатися машиною у віддалених районах, де не можна її взяти в оренду.