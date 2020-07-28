Економіка США отримає новий пакет допомоги на $1 трлн

Білий дім і сенатори-республіканці досягли «принципової домовленості» щодо нового пакету заходів стимулювання американської економіки в умовах пандемії. Про це, як повідомило в неділю агентство Reuters, заявив журналістам керівник апарату співробітників Білого дому Марк Медоуз.

За даними агентства, Медоуз зазначив, що щодо законопроекту залишилося декілька питань, які, як він сподівається, буде вирішено «в найближчі години».

Раніше в неділю міністр фінансів США Стівен Мнучин в ефірі телеканалу Fox News повідомив, що республіканці мають намір представити план стимулюючих заходів на $1 трлн вже в понеділок. За словами голови Мінфіну, погляди адміністрації і республіканців у Сенаті щодо цієї ініціативи збігаються, «опрацьовуються тільки технічні питання». Мнучин однак констатував, що спірні питання ще належить вирішити з законодавцями з числа демократів.

Термін реалізації чергового пакету стимулюючих заходів завершується в кінці липня, і законодавці обговорюють з Білим домом нові пропозиції щодо пом’якшення економічних наслідків пандемії. Адміністрація США раніше вимагала від законодавців прийняти ініціативу до 31 липня.

Як повідомляв раніше Axios, у ініціативою, про яку йде мова, велике значення надається освітній сфері, пропонується підвищити обсяг коштів, що виділяються навчальним закладам, щоб допомогти їм відновити роботу до осені. Вводяться межі відповідальності готелів, лікарень, навчальних закладів у питанні дотримання медичних рекомендацій. Республіканці також пропонують підвищити фінансування проведення обстежень американців на виявлення нового коронавіруса і розробок вакцини. Законопроект передбачає податкові пільги для підприємств, що розробляють вакцину.

Про колишніх пакетах допомоги

16 травня Палата представників Конгресу США схвалила більшістю голосів запропонований демократами пакет стимулюючих економіку заходів на 3 трлн доларів. Республіканці у верхній палаті заявили, що не стануть підтримувати новий пакет заходів. Президент США Дональд Трамп також дав зрозуміти, що у цієї ініціативи немає шансів, однак пізніше заявив, що може підтримати ще один законопроект, спрямований на стимулювання американської економіки.

Глава адміністрації США підписав 24 квітня законопроект про черговий пакет заходів обсягом майже 500 млрд доларів, спрямованому на подолання наслідків пандемії коронавіруса. Раніше Конгрес схвалив виділення на ці цілі 350 млрд доларів, але до середини квітня засоби були вичерпані. Останній пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі понад 2 трлн доларів був прийнятий в кінці березня. До цього законодавці виділили федеральним властям 8,3 млрд доларів для стримування пандемії.

Інформаційне агентство ТАСС Росії