Названі претенденти на активи Українського Медіа Холдингу

Агентство по розшуку та управління активами, отриманими корупційним шляхом (АРМА) оприлюднило імена претендентів на активи Українського Медіа Холдингу та програми розвитку активів УМХ після отримання їх в управління.

Згідно з протоколом тендерного комітету, за активи холдингу Сергія Курченко будуть битися сім компаній:

ТОВ “Об’єднана медіа група”, власником якої є Максим Варланов. Згідно з планом розвитку активів, компанія має намір заробляти на розміщенні реклами і спонсортсва, здачі приміщень в оренду, реалізації тиражів друкованих ЗМІ, надання рекламних послуг та послуг по створенню аудівізуального контенту, а також платному доступі до матеріалів видань холдингу. Також компанія має намір заробляти на проведенні заходів і продажу франшиз. Очікуваний обсяг доходів – 2 млн грн в місяць при витратах в 500 000 грн щомісяця.

ТОВ “1+1 Інтернет”, що входить в холдинг 1+1 медіа ” Ігоря Коломойського. Її засновником є компанія Гринтвуд Інвестментс Лімітед, зареєстрована на Кіпрі. За підрахунками плюсів, з допомогою активів УМХ вони щомісяця зможуть заробляти близько 25 млн грн за допомогою розміщення реклами, послуг поліграфії, продажу періодики та контенту. При цьому сума витрат для роботи нових активів складе 19,1 млн грн.

ТОВ “Комунікаційний хаб Економіка”, який належить Костянтину Паршин. Доходи цього претендента анонсовані на рівні 5,7 млн грн, з яких 3,5 млн грн – рекламні доходи, 1 млн грн від видавничих послуг, 700 000 грн від роздрібної торгівлі і 300 000 від оренди. Витрати при цьому складуть 3,7 млн грн у місяць.

ТОВ “Зручно”, бенефіціаром якого значиться Тетяна Лієва з Чернівців. Цей учасник конкурсу має намір отримувати 10 млн грн доходів у місяць при витратах всього в 1,5 млн грн в місяць. Детальний план управління активами Лієва не розписала.

ТОВ “Ера-Медіа”, що належить Оксані Терехової, має намір отримати 432 млн грн доходів від нових активів кожен місяць роботи на виробництві контенту для онлайн-ресурсів, друкованих ЗМІ та радіо, а також рекламних послугах і управлінні правами на зареєстровані в УМХ торгові марки. При цьому 360,88 млн грн знадобиться Ері-Медіа на щомісячні витрати.

ТОВ “Видавництво Український Медіа Дім”, яким володіє Віктор Покатілов з Лисичанська, має намір одержувати 14 млн грн доходу при витратах в 11 млн грн.

ТОВ “Телерадіокомпанія Шансон”, якою володіє Анатолій Євтухов, запланувала щомісячний дохід від управління акціями компанії в розмірі 17 млн грн, від оренди нерухомості -10 млн грн, від здачі в оренду торгових марок УМХ – 300 000 грн. При цьому витрати оцінюються приблизно в 1 млн грн.

У протоколі тендерного комітету сказано, що конкурс визнаний таким, що не відбувся.