ВАКС переніс на вересень засідання по справі екс-нардепа Мартиненко

Вищий антикорупційний суд відклав до 7 вересня засідання за обвинуваченням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших у заволодінні коштами державних підприємств НАЕК «Енергоатом» і «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Таке рішення 28 липня ухвалила колегія суддів ВАКС. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення “Слово і діло” з посиланням на трансляцію засідання.

«Клопотання захисника – задовольнити частково. Клопотання інших захисників – задовольнити в повному обсязі. Відкласти до 7 вересня засідання у кримінальному провадженні», – оголосила головуюча суддя.

Також на засіданні погодили дати наступних засідань у вересні-грудні 2020 року.

Як відомо, екс-нардепа Мартиненко звинувачують у двох справах. За даними детективів НАБУ, Мартиненко разом зі спільниками організували схему заволодіння коштами на закупівлі «Східгзк» уранового концентрату. Підприємство повинно самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило за кордоном через австрійську фірму-прокладку Steuermann на 17,2 млн доларів.

Також екс-нардепа з спільниками підозрюють у заволодінні коштами держпідприємства НАЕК «Енергоатом» у розмірі 6,4 млн євро. За даними детективів, панамська фірма Bradcrest Investments отримувала «відкати» на українському підрядах НАЕК «Енергоатом». Кінцевим бенефіціаром цієї компанії, як вказує в суді сторона обвинувачення, є сам Мартиненко.