Ресурс озвучив схему, за якою «міністр доходів ДНР» заробляє собі на дорогі годинники

На даний момент так званий «міністр доходів і зборів ДНР» Євген Лаврєнов контролює схеми продажу вугілля з території ОРДО, завдяки чому має можливість колекціонувати дорогі годинники, які коштують тисячі доларів — Omega De Ville Hour Vision — 6500 $ (465 000 грн.), Omega Constellation Men -7300 $ (520 000 грн.) і Omega Constellation Double Eagle — 9500 $ (680 000 грн.). Про це повідомляє Телеграм-канал «Донбаський кейс».

За даними ресурсу, Лаврєнов займається схемою видачі дозвільної документації на «копанки» і реалізація вугілля за «вугільний дім». Відзначається, що активна робота «копанок» є однією з основних причин закриття шахт в ОРДО. Ресурс пише:

«Через ДП» Республіканський центр «Торговий дім» Вугілля Донбасу «- здійснюється не тільки продаж вугілля, але і закупівля матеріалів на всі державні шахти. Наприклад закупівля «пеньків», за ціною рудстойку, а це потенційно підвищення випадків травматизму і смертності. За фактом ще одна схема з виведення з «прокладки» коштів з державних вугільних підприємств «.

Джерела зазначають, що саме Лаврєнов організував контрабанду відвантаженого вугілля антрацитної групи шляхом створення специфікації із заниженою вартістю та іншою маркою, що призводило до зменшення податкового навантаження в так званій «ДНР». «Донбаський кейс» пише:

«Приходить склад якісного вугілля с. наприклад. державної шахти, у нього підмішують відвали терикону, отримують два склади вугілля. Під ці два склади «малюють» відповідну специфікацію під вимоги РФ. Власне схема з підмішуванням вугілля всі ці роки була одним з бар’єрів підняття вартості індикатива (ціни на різні сорти антрациту). Більше того, для цих цілей час від часу використовувалася схема з «підмішуванням» вугілля, коли якість частині антрациту свідомо погіршувався. Адже при постійному зростанні собівартості видобутку вугілля і при фіксованою низькою ціною на вугілля, економили на зарплати шахтарів. Наслідок: відтік кадрів, соціальна напруженість, комітети шахтарських дружин, реструктуризація (крадіжка), нібито закриття нерентабельних шахт «.

При цьому Телеграм-канал додає, що ці дані не є державною таємницею, та про таких схемах знають багато, однак «МГБ або прокуратура ДНР» їх не помічають, що говорить про те, що «керівництво республіки» так само «в долі». Ресурс робить висновок, що Лавренов, як і його попередник Олександр Тимофєєв «Ташкент» — ділиться, і які-небудь претензії до нього виникнуть тільки після його відходу з посади і переїзду в Росію, з якою таких «персонажів» ніхто і ніколи не видає.



