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Разумков підписав закон про компенсації “зеленого тарифу” за рахунок держбюджету

28.07.2020

Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії”. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення БизнесЦензор з посиланням на інформацію на сторінці відповідного законопроекту №3658 на сайті Верховної Ради.

Зокрема, 28 липня законопроект повернуто з підписом голови Ради та направлено на підпис президенту.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 липня прийняла закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії”, яким передбачено зниження “зеленого тарифу” та компенсацію не менше 20% виплат по ньому з держбюджету.

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