Разумков підписав закон про компенсації “зеленого тарифу” за рахунок держбюджету

Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії”. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення БизнесЦензор з посиланням на інформацію на сторінці відповідного законопроекту №3658 на сайті Верховної Ради.

Зокрема, 28 липня законопроект повернуто з підписом голови Ради та направлено на підпис президенту.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 липня прийняла закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії”, яким передбачено зниження “зеленого тарифу” та компенсацію не менше 20% виплат по ньому з держбюджету.