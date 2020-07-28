Катастрофа МАУ: Канада вимагає оприлюднити розшифровку «чорних ящиків»

Раніше заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що власником інформації з бортових самописців є Іран.

Міністерство закордонних справ Канади поприветствовало завершення розшифровки «чорних скриньок» збитого над Тегераном літака «Міжнародних авіаліній України». У відомстві просять оприлюднити отриману інформацію з бортових самописців.

Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань в Twitter.

«Канада дякує французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (ВЕА) за завершення аналізу «чорних скриньок» літака рейсу PS752. Цим аналізом тепер слід належним чином поділитися з міжнародним співтовариством, щоб упевнитися в повній, достовірний і прозорому розслідуванні безпеки польотів», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі «Україна 24» заявив, що власником інформації з «чорних ящиків» є Іран.

«Наскільки могли, ми оприлюднили найбільш принципові аспекти розшифровки «чорних ящиків». Більше ми сказати, на жаль, не можемо, щоб уникнути звинувачень у розголошенні інформації, щоб надалі це не було використано іранською стороною для демонстрації небажання для подальшого співробітництва та обміну інформацією», — заявив він.