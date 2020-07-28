Мешканець Луганська у 2014 зняв, як бойовики обстрілюють місто з житлового району

Луганчанин Олексій Шитов влітку 2014 року зняв на відео, як бойовики «ЛНР» обстрілювали з мінометів Луганськ. Про це пише у Facebook представник Донецька в ТКГ, журналіст Денис Казанський.

«Автор виклав ролик ще в 2014 році, і все це час відео було у відкритому доступі, але переглядів практично не було. Я натрапив на неї випадково, і вважаю його надзвичайно важливим свідоцтвом, яке необхідно поширити», — написав Казанський.

Як зазначив журналіст, по звуку на відео добре чути, що міномет стріляє в місті, а через кілька секунд снаряд падає в сусідньому районі.

«Таким чином, маємо чергове підтвердження того, що Луганськ влітку 2014 року обстрілювали самі ж «ополченці»», — зазначив він.