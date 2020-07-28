Латвія зобов’язує трудових мігрантів здавати тест на COVID-19

Іноземці повинні будуть здати два тесту на коронавірус.

Латвія вводить обов’язкове тестування на COVID-19 для всіх іноземних громадян з країн підвищеного ризику, які їдуть в країну з метою роботи. Таке рішення сьогодні ухвалив уряд.

Так, з 1 серпня трудові мігранти будуть зобов’язані здати два тесту на коронавірус з різницею в 5-7 днів. При цьому наголошується, що до отримання другого негативного тесту необхідно буде залишатися на самоізоляції.

Тести буде оплачувати держава лише в тому випадку, якщо за цього працівника платить податки певне підприємство в країні. В інших випадках тест потрібно буде сплатити самостійно.

Також наголошується, що запрошені діячі культури повинні будуть також проходити тест на коронавірус, а вартість тесту повинен покривати організатор заходу, запросив артиста.