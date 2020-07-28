Науковці з’ясували, які продукти можуть допомогти подовжити життя

Рослинні продукти з високим вмістом білка вже кілька років привертають увагу науковців та експертів з харчування. Поступово рослинний білок став трендом у харчуванні і невід’ємною частиною нашого щоденного раціону, пише Жіночий світ з посилання на NDTV Food.

Рослинні білкові продукти допомагають схуднути, а також збільшують загальне споживання поживних речовин. Крім того, новий аналіз виявив, що раціон з високим вмістом рослинного білка може бути пов’язаний з меншими ризиком передчасної смерті. На думку науковців, їхнє дослідження підтверджує правильність діючих дієтичних рекомендацій щодо збільшення споживання рослинних білків.

Дослідження було опубліковане в журналі BJM. Вчені перевіряли ефективність дієт, які включали велику кількість бобових, горіхів та продуктів з цільного зерна. Вони встановили, що такий раціон допомагає знизити ризик смерті від діабету, хвороб серця та ожиріння.

Наукова група, яка включала вчених з Ірану та США, проаналізувала 32 дослідження, які проводили за останні 32 роки. Загалом вони включали 715 128 учасників, з яких 16 429 померли від хвороб серця, а 22 303 – від раку. Результати аналізу показали, що рослинний білок знизив ризик смерті від усіх причин на 8%, а від конкретно серцевих захворювань – на 12%.

У звіті, опублікованому в BJM, вчені зазначили, що можливою причиною такої кореляції може бути те, що білкові рослинні продукти знижують рівень холестерину та глюкози в крові, а також артеріальний тиск. Це допомагає суттєво зменшити ризик хвороб серця та та діабету другого типу. Але науковці додали, що потрібно провести додаткові дослідження в цьому напрямку.