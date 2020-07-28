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Хабаровчане не втомлюються протестувати і знову вийшли на марш

29.07.2020

Хабаровчане не устают протестовать и снова вышли на марш

У Хабаровську йде чергова масова акція протесту.

При цьому, як передає DVHAB.RU люди пішли з площі імені Леніна, але не рушили за традицією маршем, а пішли до суду, де має бути винесено рішення по адміністративній справі Ростислава Буряка — водія фудтрака, яку в місті прозвали «Фургаломобилем». Буряк і його автомобіль з агітаційними плакатами часто бере участь в акціях протесту.

Поліцейські поставили йому організацію несанкціонованої акції і створення перешкод руху транспорту (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Буряк був судимий, і йому загрожує більш суворе покарання. У заяві журналістам у суді він сказав, що вважає арешт в своєму випадку практично неминучим. Буряк впевнений, що це потрібно, щоб знайти привід для порушення кримінальної справи. Ростислав підкреслив, що він до цього готовий.

 

Зараз колона протестувальників рухається до будівлі суду.

 

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