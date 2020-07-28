У В’єтнамі пояснили причину спалаху нової коронавіруса

У В’єтнамі, влада якого заявили про спалах агресивного типу коронавіруса в приморському місті Дананг, виявили сім нових інфікованих. В основному заражені люди похилого віку.

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Випадки захворювання COVID-19 зареєстровані у вже згаданому Дананге, що в центральному В’єтнамі, а також в сусідній провінції Куангнам. Всі заражені — громадяни В’єтнаму. Від кого вони підхопили інфекцію, поки невідомо. Троє з них проживають в провінції Куангнам, четверо – в Дананге. Одна пацієнтка молода – це жінка 29 років. Іншим трьом жінкам і трьом чоловікам — від 56 років до 71 року.

У попередні дні повідомлялося про реєстрацію спочатку чотири, а потім ще 11 пацієнтів з коронавірусом в Дананге.

В’єтнамський моз пов’язує спалах нового типу коронавіруса в Дананге або з нелегальними мігрантами, або з мутацією, яка сталася в одній з місцевих лікарень, куди потрапляють люди з коронавірусом.