У Петербурзі чоловік після сварки розчленував дружину та викинув у вікно

У Петербурзі, де восени сталося резонансне вбивство аспірантки з подальшим розчленуванням, стався схожий випадок. Молодий чоловік в запалі сварки убив дружину, а потім розрубав тіло на частини. Сьогодні суд взяв його під арешт.

Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету Російської Федерації по місту.

Вночі 27 липня у будинку №15, корпус 1 по проспекту Художників було виявлено тіло жінки 1996 року народження без голови, верхніх і нижніх кінцівок. У результаті проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів було встановлено, що злочин скоїв чоловік потерпілої 1991 року народження.

Як з’ясувалося по гарячих слідах, під час побутової сварки чоловік наніс не менше трьох ударів сокирою по голові жінки. Після чого відрубав голову, руки і ноги, які сховав у валізі, а тулуб викинув з вікна квартири.

Слідчий відділ по Виборзького району Головного слідчого управління слідчого комітету РФ по Санкт-Петербургу порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство). Чоловікові висунули звинувачення у вбивстві.

А сьогодні суд взяв обвинуваченого під варту.

Як пишуть російські видання з посиланням на джерело в силових структурах, підозрюваний убив дружину тому, що вона хотіла забрати дитину після розлучення.