Twitter заблокував акаунт молодшого Дональда Трампа через відео про коронавирусе

Соціальна мережа Twitter заборонила синові і тезці президента США Дональда Трампа протягом 12 годин писати пости і ставити лайки. Причиною санкцій стало відео на тему коронавіруса.

Про тимчасову деактивації аккаунта Трампа-молодшого свідчить скріншот, в якому повідомляється, що Twitter обмежив деякі можливості облікового запису через порушення правил компанії.

В поясненні Twitter сказано, що користувач порушив заборону на розповсюдження оманливої і потенційно шкідливої інформації, пов’язаної з COVID-19. Мова йде про публікації відео з участю лікаря, який робив «неправдиві заяви» про лікуванні коронавіруса протималярійною препаратом гидроксихлорохином, а також запевняв, що людям не потрібні маски для запобігання розповсюдження вірусу.

Цей ролик активно видаляється з Facebook, Twitter і YouTube, хоча він дуже популярний серед користувачів. У Facebook він встиг набрати більше 14 мільйонів переглядів, їм поділилися близько 600 тисяч людей до його видалення. В YouTube його встигли подивитися 40 тисяч разів.

Донні-Молодший вже назвав блокування його мікроблога «цензурою в цифрову епоху».