У Києві спіймали шахрая, який вимагав 10 тисяч доларів за похорон

У Києві повідомили про підозру чоловікові, який вимагав 10 тисяч доларів за похорон родички потерпілого.

Про це повідомляє Прокуратура Києва на сторінці в Facebook.

«Повідомлено про підозру чоловікові за фактом вимагання 10 тис. доларів США за вирішення питання про поховання померлого на напівзакритому кладовищі в Києві (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, використовуючи особисті зв’язки, пообіцяв громадянину, у якого померла родичка, вплинути на посадових осіб комунального підприємства з метою отримання дозволу на поховання на території кладовища, розташованого у Деснянському районі Києва», — зазначено в повідомленні.

Підозрюваного затримали «на гарячому» з 10 тисячами доларів на руках. Зараз правоохрнители вирішують питання про обрання запобіжного заходу і шукають ймовірних спільників злочинця.

Нагадаємо, в Києві злочинне угруповання била бізнесмена і погрожувала вбивством йому і його родині, щоб отримати від нього $20 тисяч, які він нібито має.