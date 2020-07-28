Студенти знайшли в Білгород-Дністровському запечатану скляну пляшку часів Османської імперії

Студенти-практиканти, які беруть участь у рамкопках на території Білгород-Дністровської фортеці, що в Одеській області, знайшли та витягли із землі в ідеальному стані закупорену пляшку часів Османської імперії. Передбачається, що посудину завезли з Європи.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний консультант експедиції доктор історичних наук Андрій Красножон.

«Цілий предмет, знайдений на розкопках — завжди приємно. А якщо він ще й скляний — приємно втричі. Пляшка витягнута без пошкоджень (студенти молодці). Османська імперія, 18 століття. Аккерманська Фортеця

Білгород-Тирская археологічна експедиція», — написав він.

Попередньо було визначено, що походження пляшки з невідомою рідиною всередині — Європа. Виготовлений предмет був не пізніше, 1798 року.

Як написав Красножон в іншій публікації, на території також були знайдені бронзовий ключ, турецький кинджал, гарматне ядро 18 століття, паперовий тумар або турецький релігійний 300-річний талісман, а також середньовічний фрагмент оздоблення будівлі турецького.

Нагадаємо, в Запорізькій області археологи знайшли стародавні артефакти часів Скіфів. Розкопки велися на історичних об’єктах Мамай-гори.