Американская поп-зведа Кэти Перри находится на последних неделях беременности, но продолжает музыкальную карьеру и устраивает выступления онлайн. На днях 35-летняя певица стала звездой музыкального фестиваля Tomorrowland 2020, который из-за пандемии коронавируса и карантина состоялся в онлайн-формате. Несмотря на то, что певица вот-вот родит первенца, она находит в себе силы для выступлений в новых реалиях. Звезда решила показать в инстаграме не только свой образ, но и то, как готовилась к появлению на публике.

На звезде оранжевое мини-платье в массивный белый горох и прозрачная накидка. Наряд свободного кроя с фиолетовым боа подчеркивал беременность певицы, ведь облегал большой живот. Образ она дополнила серьгами и ярким макияжем с акцентом на глаза и персиковой помадой.

Кэти Перри показала округлившийся животик в платье от украинского бренда

Стоит отметить, что на Кэти Перри платье от украинского бренда T-dress. Стоимость этого платья составляет 154 доллара – более 4 тысяч гривен, что весьма демократично для звезд с мировым именем.