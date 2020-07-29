Експерт: Протести в Хабаровську можуть заразити інші регіони

Протести в Хабаровську зазнають трансформації і перекинуться на інші регіони, припустив у розмові з кореспондентом «Росбалта» директор Центру розвитку регіональної політики Ілля Гращенков. На його думку, Кремль не діє, бо сподівається, що опозиційні акції видихаються самі по собі.

«Дійсно, люди не можуть виходити безкінечно, ця логіка зрозуміла. З іншого боку, якщо протест почне обростати політичними вимогами, то він хоч і може чисельно знижуватися, але при цьому буде міцніти всередині. Вийдуть, може, не тридцять тисяч чоловік, а п’ять, але зате жорстко орієнтовані на певну ідеологію, з розумінням того, проти чого саме вони виходять», — зазначив експерт.

За словами політолога, це дає можливість розгорнути протест у будь-який час.

«У Москві в 2011 році так було. Спочатку виходили сотні тисяч людей, потім все менше, але в потрібний момент вдавалося розгорнути до 20-30 тисяч осіб. Тобто, розумієте, в подібних акціях набагато важливіше, щоб вони не сдувались в плані політичних вимог», — розповів Гращенков.

Він припустив, що хабаровские протести просто так не підуть, це перша ластівка, що показує невдоволення рівнем життя людей. Мітингів, на думку експерта, варто очікувати в Якутії, Примор’я, Бурятії та інших регіонах.

Також Ілля Гращенков розповів читачам «Росбалта», чому хабаровчане все частіше виступають проти Путіна.