Мадрид відновив масковий режим через зростання захворюваності коронавірусом

У Мадриді вирішили відновити обов’язкове носіння масок у всіх громадських місцях, навіть на терасі кафе, через зростання захворюваності коронавірусом.

Про це повідомляє TeleSur.

«З цього моменту ми збираємося ввести обов’язкове носіння масок на обличчі у всіх публічних місцях, навіть враховуючи те, що ми в курсі того, що переважна більшість жителів Мадрида і так це роблять», — заявила резидент громади Мадрида, керованої Народною партією, Ізабель Діас Аюсо.

Обмеження також включають і те, що бари і нічні клуби зможуть працювати до 01:00, всі відвідувачі повинні бути в масках, з паспортом і залишати свій номер телефону для інформування у разі виявлення зараження в одного з гостей.

Влада також закликала не збиратися більше 10 осіб. У двох павільйонах Мадридського інституту залишать польові шпиталі на випадок погіршення ситуації.

Загальна заражень коронавірусом в початку пандемії в Іспанії досягло 278 782. Згідно з офіційними даними, загинуло 28 434 людей.