Офіс генпрокурора закрив справу проти голови САП Назара Холодницкого

Офіс генерального прокурора закрив дисциплінарне провадження, порушена у червні проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницкого.

Про це у вівторок, 28 липня, видання «Українські новини» повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією джерела, справа проти Холодницкого було закрито ще 2 липня. Причиною такого рішення в Офісі генпрокурора назвали відсутність складу дисциплінарного правопорушення.

Нагадаємо, 10 червня Офіс генпрокурора відкрив дисциплінарне провадження щодо Холодницкого за скаргою керівника Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора Сергія Лісаченко. Перше засідання профільної Кадрової комісії було намічено на 17 червня. Однак тоді члени комісії відклали розгляд справи Холодницкого на два тижні.

Варто зазначити, нещодавно глава Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова і керівник САП Холодницький звинуватили один одного в бездіяльності по ряду кримінальних справ. «Країна» докладно розповідала про цей конфлікт.