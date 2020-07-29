НАБУ відкрило кримінальну справу проти в.о. директора ДБР Соколова

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрили справу проти виконуючого обов’язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Соколова. Детективи розслідують можливе вчинення ним кримінального злочину.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на відповідний журналістський запит «Українських новин».

У документі йдеться, що справу проти Соколова було відкрито за рішенням Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).

«Національне антикорупційне бюро виконало рішення Вищого антикорупційного суду. Уповноваженими особами НАБУ внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про можливе вчинення кримінального правопорушення виконуючим обов’язки директора Державного бюро розслідувань», — йдеться у відповіді.

При цьому співробітники НАБУ не уточнили, за якою саме статтею відкрито провадження.

Примітно, що 2 червня в НАБУ надійшло заяву, яку нібито свідчили про можливе вчинення Соколовим злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем), в результаті якого, на думку заявника, завдано істотної шкоди державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки. Проте детективи бюро відкривати справу відмовилися.

Після цього заявник подав позов до ВАКС, який 18 червня його задовольнив і зобов’язав НАБУ почати розслідування.

Нагадаємо, Олександр Соколов став тимчасово виконуючим обов’язки директора ДБР 17 березня, після того, як тодішня голова відомства Ірина Венедиктова була призначена головою Офісу Генпрокурора.