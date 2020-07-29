Опубліковано відео моменту ДТП, коли вантажівка зім’яла Nissan, який не зупинився на знак Stop

У смт Макарів Київської області жінка на Nissan зіткнулася з вантажівкою. Внаслідок пригоди водій позашляховика була госпіталізована в лікарню.

Про це у вівторок, 28 липня, інформує прес-служба патрульної поліції Київської області.

«Пригода сталася сьогодні вдень на вулиці Хмельницького Б. смт Макарів. 26-річна громадянка, керуючи автомобілем Nissan Qashqai, порушила вимогу дорожнього знаку 2.2 «Проїзд без зупинки заборонений» та скоїла зіткнення з вантажним автомобілем Scania, водій якого рухався по головній дорозі «Макаров — Комарівці», — повідомили правоохоронці.

За їх інформацією, внаслідок аварії, водій Nissan отримала травми різного ступеня тяжкості і була госпіталізована в лікарню. Стан другого учасника події не розкривається.