Побіжний екс-нардеп розповів пропагандистам про «госперевороте» в Україні

Колишній народний депутат Спиридон Кілінкаров заявив російським пропагандистам про «госперевороте» в Україні і необхідності розведення сил і засобів по всій лінії розмежування на Донбасі.

Як передає «Газета.ру«, в ефірі телеканалу «Росія 1» він висловив думку, що всі досягнуті домовленості про тимчасове перемир’я рано чи пізно порушаться.

Також екс-нардеп, який втік у Росію, назвав Майдан в Україні «госпереворотом», який нібито привів до «безвиході» на Донбасі.

«Вихід з глухого кута, в який ми зайшли, там же, де і вхід – потрібно вийти і визнати державний переворот, засудити людей, причетних до цього державного перевороту», – заявив Кілінкаров.