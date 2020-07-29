Впервые в Украине: на фото попал уникальный Rolls-Royce

Rolls-Royce Cullinan – самый дорогой внедорожник в мире, который производят серийно. В Украине таких несколько десятков, но на фото попал самый редкий.

Автомобиль показали в Instagram luxcar_of_ua. Номера на авто зарубежные, так что неизвестно, надолго ли задержится в Украине этот “гость”.

В нашей стране кроссовер Rolls-Royce Cullinan стоит от $420 000, что немного дороже глобального рынка. Автомобиль на фото – Mansory Coastline – доработан в тюнинговом ателье Mansory и дороже приблизительно на $100 000 стандартной модели.

Вместе с Rolls-Royce Cullinan от Mansory на фото попал уникальный Мерседес Гелендваген. Instagram luxcar_of_ua

От серийного Cullinan редкий Coastline отличается новым обвесом, уникальным окрасом кузова и необычными колесными дисками, карбоновыми декоративными элементами и перешитым салоном.

Mansory Coastline – редкий внедорожник, который стоит около $500 000. Фото: mansory.com

Салон Mansory Coastline. Фото: motor.ru

На фото также попал Brabus B40-500 4×4² PowerXtra – внедорожник Mercedes G-class, доработанный ателье Brabus.

Brabus B40-500 4×4² PowerXtr. Фото: a777aa77.ru