Поки російські ліберали ведуть у ФБ гендерні баталії, в Білорусії відбувається торжество фемінізму в політиці. Батька превентивно пересаджав всіх кандидатів в кандидати (один встиг втекти в Росію), але так вийшло, що дружину одного з репресованих конкурентів — Світлану Тихановскую — по якомусь недогляд зареєстрували. І далі сталося несподіване — особливо для такого сексиста, як Батька.

Тихановская об’єдналася з дружинами двох інших незареєстрованих кандидатів в єдиний передвиборний штаб, і тепер вони жіночим тріумвіратом підкорюють Білорусію, збираючи на мітингах небачені раніше натовпу людей. Тихановская — ще вчора скромна домогосподарка і мати двох дітей — перетворилася в полум’яну Жанну Д’Арк, штовхає антилукашенковские мови, народ їй плеще, вірить і, здається, вже бачить своїм новим президентом.

Окремий містичний прикол — це те, як Тихановская схожа на «Єву» Сутіна — конфісковану Лукашенко картину з колекції арештованого кандидата Бабарико, що стала символом цьогорічних протестів («евалюции»).



З цього я роблю два висновки — неочевидний і очевидний. Неочевидний: час диктатур стрімко підходить до кінця. Очевидний: хлопці, не ображайте жінок, вам ж дорожче вийде.