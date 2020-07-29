Нацрада закликали відреагувати на виступ Кирила в ефірі укрТВ

Привітання патріархом Кирилом українців з Днем Хрещення Русі в ефірі українського телеканалу є “зовсім сумним ознакою”.

Про це заявив у Facebook політичний експерт Андрій Смолій. На його думку, Кремль не приховує, що контролює інформаційний простір України.

Він закликав державні структури відреагувати на трансляцію виступу Гундяєва.

“Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, ви хоч моніторите, що відбувається, або закрили очі, вуха і спостерігаєте, як п’ята колона Кремля окупує інформаційний простір країни? Наступним в ефірах медведчуківських каналів буде Путін?”, – написав Смолій.