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Нацрада закликали відреагувати на виступ Кирила в ефірі укрТВ

29.07.2020

Привітання патріархом Кирилом українців з Днем Хрещення Русі в ефірі українського телеканалу є “зовсім сумним ознакою”.

Про це заявив у Facebook політичний експерт Андрій Смолій. На його думку, Кремль не приховує, що контролює інформаційний простір України.

Він закликав державні структури відреагувати на трансляцію виступу Гундяєва.

“Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, ви хоч моніторите, що відбувається, або закрили очі, вуха і спостерігаєте, як п’ята колона Кремля окупує інформаційний простір країни? Наступним в ефірах медведчуківських каналів буде Путін?”, – написав Смолій.

 

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