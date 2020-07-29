У Росії оголосили у федеральний розшук власника мережі «Корчма Тарас Бульба»

Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації по Москві розслідує приховування податків бізнесменом і ресторатором українського походження Юрієм Белойваном. Його оголосили у федеральний розшук і планують подати в міжнародний.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

У 2014-2015 роках податкова інспекція провела перевірку ТОВ «Золотий світанок» — групи компаній ресторанного бізнесу, якій належить мережа «Корчма Тарас Бульба». Керівник цієї групи Белойван знав про те, що його фірма повинна бути притягнута до податкової відповідальності. Щоб перешкодити стягнення несплачених податків, пені та штрафу, в кінці 2015 року він зареєстрував іншу організацію ТОВ «Лідер К». А податки, пені та штрафи «Золотого світанку» в розмірі 57 млн рублів не сплатив та припинив діяльність товариства, продовживши роботу ресторанів від імені фірми «Лідер К». Таким чином він приховав гроші від податкових органів.

У липні 2019 року суд визнав Белойвана винним у скоєнні восьми злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК РФ (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі), на загальну суму понад 650 млн руб. Під час слідства підприємець повністю визнав провину. Суд в якості покарання призначив йому два роки колонії загального режиму. У жовтні того ж року Мосміськсуд пом’якшив вирок на 3 місяці, а в листопаді 2019 року за клопотанням адміністрації виправної установи суд звільнив ресторатора від відбування покарання через хворобу.

Незважаючи на заявлені у суді наміри про сплату недоїмки по податках частинами, Белойван після звільнення з-під варти фактично зник. Після збудження в лютому 2020 року кримінальної справи за фактом приховування грошових коштів, за рахунок яких має здійснюватися стягнення недоїмки за податками, Белойван неодноразово ігнорував виклики слідчого на допити. У зв’язку з цим він оголошений у федеральний розшук. А найближчим часом планується оголошення його і в міжнародний розшук.