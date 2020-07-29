Білл Гейтс назвав тести на коронавірус повністю марними

Американський мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс, який вважається експертом з Covid-19, прокоментував існуючу систему тестування на коронавірус. Він назвав тести «безглуздою тратою часу та коштів».

Гучну заяву філантроп і бізнесмен зробив в інтерв’ю телеканалу CNBC.

На думку Гейтса, перевірятися немає сенсу, так як результатів доводиться чекати дуже довго.

«Зараз, коли ви чекаєте більше трьох днів, іноді навіть тиждень, щоб отримати результат тесту, ніхто не повинен платити за це навіть один долар. Це божевілля. Ви повинні одержувати їх як можна швидше, щоб заражені міняли модель поведінки і не могли інфікувати інших», — вважає Гейтс.

Він додав, що при такій системі тестування звіти про постійне збільшення кількості перевірених на вірус громадян абсолютно марні. Також він вважає, що доступ до швидких тестів потрібно забезпечити незаможним.

«Вам потрібно розставити пріоритети. Ви повинні переконатися, що люди з низьким доходом, які піддаються найбільшому ризику, отримають результати протягом 24 годин», — сказав багач.

Крім того, в інтерв’ю він висловив думку, що до кінця року підбір необхідних препаратів дозволить знизити смертність від захворювання.

Фонд Гейтса спонсорує створення вакцини проти Covid-19.