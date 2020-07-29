Чиновник Мін’юсту розповів про компенсації жертвам насильницьких злочинів

Держава буде виплачувати компенсацію жертвам насильницьких злочинів з Фонду відшкодування шкоди потерпілим. Про це повідомив заступник міністра юстиції Олександр Банчук.

Правовий захист громадян в Україні

За його словами, сума компенсацій буде визначатися за кожний вид злочину, але при цьому складе не менше 1000 грн, передає FaceNews.ua.

Банчук в ефірі телеканалу БУДИНОК нагадав, що згідно з розробленим Міністерством юстиції законопроекту, українці, постраждалі від насильницьких злочинів, будуть отримувати компенсацію від держави. Цю суму Кабмін планує стягувати з злочинця. Компенсацію планують виплачувати через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для цього пропонується створити Фонд відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів.

За словами чиновника, потерпілий маючи висновок судмедекспертизи про отримані ушкодження і копію інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань може очікувати на рішення про виплату компенсації, не чекаючи рішення слідства про затримання або оголошення в розшук підозрюваного.

Чиновник пояснив, що основною метою закону є швидка і ефективна допомога постраждалим, які і без того, при зверненні у систему, перебувають в складних життєвих обставинах.

Право отримати допомогу будуть також мати і родичі загиблого в результаті злочину особи, як психологічну, так і матеріальну.