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Сергій Притула поїхав із родиною відпочивати на Херсонщину (відео)

29.07.2020

Один із найпопулярніших українських телеведучих Сергій Притула, разом зі своєї дружиною та донькою поїхав цьогоріч на відпочинок до моря на Херсонщину.

Телезірка запостив фотографію на своїй Instagram сторінці, де в геолокації вказано, що світлина зроблена в Генічеську. Щоправда, у своєму дописі, Сергій Притула, як і завжди не втримався від жартів. Адже написав, що відпочиває із родиною на Мальдівщині.

А от наступного дня зіркова родина відправилась до біосферного заповідника Асканія Нова. Цей візит до унікального місця Херсонщини був подарунком донечці Сергія Соломії до дня народження.

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