Чому не розганяють протести в Хабаровську

Хоча цей наказ відданий, а, головне, в місті і його околицях зосереджено безліч росгвардейцев та інших прикомандированих кривдоохранителей. Відповідь, на перший погляд, очевидна: висока динаміка протестів. Технічно не так просто розігнати 50-60 тис. осіб.

Але ще більш небезпечні негайні та віддалені наслідки такого розгону. Як відреагують люди на гвардійців Золотова, вправно орудують кийками, очевидно. Відразу ж з’являться осередки опору. Ну а далі може бути тільки гірше. Як кажуть у певних колах: «прилетить ответочка». І боязнь її блокує виконання наказу президента.

У Хабаровському краї, крім ентузіазму і стійкості самих хабаровської команди, виявилося ще два важливі чинники. Місцевий криміналітет і військові. «Розбійний елемент» відповів відмовою політичної влади, упрашивающей його взяти участь в нейтралізації протестів, зокрема, через організацію провокацій та побиття активістів. В даному випадку кримінальні кола ідентифікують себе з інтересами мешканців краю і не бажають появи в Хабаровську московських варягів.

Не менш важливо, що фактично подібну позицію зайняли і військові, дислоковані в краї. Вони відповіли відмовою на пропозицію кривдоохранителей взяти участь у нейтралізації політичної кризи. За розповідями очевидців, під час переговорів армійці навіть не подають руки росгвардейцам.

Так що події в Хабаровському краї цілком можуть виявитися репетицією майбутнього незабаром загальнонаціонального кризи: безпорадність поліції і Росгвардии перед масою народу і нейтралітет армії.