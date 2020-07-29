Alyona Alyona зняла на Балі новий кліп

Реперка Alyona Alyona презентувала сингл “Тихо, діти сплять”, що увійде до нового альбому, який було записано на Балі. У кліпі на нову пісню піднімаються гостро соціальні теми, зокрема стан екології та права дитини. Назвою пісні став напис на нічному клубі.

“Ця фраза завжди була в моїй голові. Але, коли я прочитала цей напис поруч з нічним клубом, він для мене став таким символічним, типу, в ньому було стільки енергії вкладено, що все, я просто записалася, і думаю – “так, я теж напишу трек “Тихо! Діти сплять!”. По-любому, якесь одне слово з часом приходить краще. Ну, одне на рядок може, а може не прийти. А так, перша думка – вона ж істина”, – розповіла Alyona Alyona.



Під час створення пісень нового альбому, реліз якого відбудеться восени, Alyona Alyona використовувала нотатки, що були створені, коли зовсім не було вільного часу

“Заготовки у мене ж були, бо вони накопичуються, я ж багато подорожую. Десь якісь ідеї до треків мені приходили, але можливості творити не було. Місяцями, я б сказала. Я собі десь у нотатничок тан-тан-тан. Загалом, там якийсь сюжет чи куплет, чи щось глобальне, не приходить. Приходить якийсь рядок, з якого ти розвиваєш все, можливо, якась ідея. Якщо раніше до мене приходили якісь умозаключення, то зараз приходить відразу назва треку. Тема така тотальна, гоп!”, – каже Alyona Alyona.